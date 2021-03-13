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    Suudi F-15'leri, Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit'e indi

    Suudi F-15'leri, Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit'e indi

    Suudi Arabistan, Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de yapacağı ortak tatbikat için 6 adet F-15SA savaş uçağını Girit'e yolladı.
    • AA
    • 13.03.2021 - 20:30
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    Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yarışmaya çalışan Yunanistan, şimdi de Suudi Arabistan'dan medet umuyor.

    Yunanistan'da Miçotakis yönetimi daha önce Suudi Arabistan'la ortak askeri tatbikat düzenleneceğini duyurmuştu.

    SUUDİLER, YUNANİSTAN'A SAVAŞ UÇAKLARINI GÖNDERDİ

    Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-15SA savaş uçağı bugün Girit'e indi.

    Suudi mühendisler ve askeri personelden oluşan tam yer ekipleri, Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne konuşlandı.

    Suudi F-15'leri, Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit'e indi

    YUNAN BASINI: TATBİKAT AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

    Yunan basınına göre tatbikat, 16 Mart'ta başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

    Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri de, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Yunanistan'daki Suda Limanı'na savaş uçağı göndermişti.

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    Suudi F-15 leri, Yunanistan la ortak tatbikat için Girit e indi #4

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