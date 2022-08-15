Suudi Prens bin Talal, Ukrayna savaşında Rusya'ya 500 milyon dolar aktardı

Suudi Prens bin Talal, Ukrayna savaşında Rusya'ya 500 milyon dolar aktardı

Prens bin Talal'ın, Rusya merkezli üç şirkete milyon dolarlık yatırımlar yaptığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın en yüksek profilli yatırımcılarından biri olan Kingdom Holding'in, Ukrayna savaşından önce ve sonra Rus enerji şirketlerine yüz milyonlarca dolar aktardığı ortaya çıktı.

Çoğunluğu Suudi Prens El-Velid bin Talal'a ait olan holding, Batı, Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya çalışırken ve Rusya'ya karşı yaptırım tehdidinde bulunurken yatırımlarını sürdürdü.

Suudi Prens'ten Rus şirketlere yatırım

Financial Times'ın haberine göre, yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırımlar, savaşın başladığı şubat ayında Gazprom'daki 364 milyon doları içeriyordu.

Geri kalan miktar ise hem şubat hem de mart aylarında Rosneft ve Lukoil'e gitti.

2017'de gözaltına alındı

Prens bin Talal, 2017 yılında Riyad'da "yolsuzluk soruşturması" kapsamında diğer iş insanları ve kraliyet mensuplarıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Kraliyet'te yaşananları yakından takip edenler, bin Talal'ın gözaltına alınmasının, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Riyad'daki nüfuz mücadelesinin bir yansıması olduğunu söylüyor.

Öte yandan Suudi Arabistan, OPEC oluşumu altında Rusya ile yakın ilişkiler geliştirdi.