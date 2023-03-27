Suudi ve İranlı dışişleri bakanları, Ramazan ayında görüşecek Al Suud ve Abdullahiyan, ilerleyen günlerde ikili görüşme yapma konusunda mutabık kaldı.

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İran ile Suudi Arabistan arasında yeni bir dönem başladı.

İki ülke, Çin'in arabuluculuğunda diplomatik ilişkilerin kurulması için el sıkıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bu süreçte bir araya gelmeye karar verdi.

Ramazan ayında görüşecekler

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı'na (SPA) göre, iki isim, Ramazan ayında görüşme konusunda mutabık kaldı.

İkili görüşme masada

Her iki Bakan'ın da birkaç gün içinde ikinci kez telefonla görüştüğü belirtilen haberde şöyle denildi:

Görüşmede Çin'in imzaladığı üçlü anlaşma ışığında bir dizi ortak konu ele alındı. İki Bakan, devam eden Ramazan ayında aralarında ikili bir görüşme yapılması konusunda da mutabık kaldı.

Çin devreye girdi

Bu ayın başlarında, İran ve Suudi Arabistan, ilişkileri yeniden canlandırma konusunda anlaştı. Tahran ve Riyad, Suriye, ve Yemen konularında gerilim yaşıyordu.

Çin'in aracılık ettiği anlaşma, iki ülkenin üst düzey güvenlik yetkilileri arasında Pekin'de daha önce açıklanmayan görüşmelerin ardından duyuruldu.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

Arabuluculuk çalışmaları

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran devlet televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını açıklamıştı.