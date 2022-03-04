Suudi Veliaht Prens Bin Selman: İsrail, potansiyel müttefikimiz

Amerikan dergisine konuşan Veliaht Prens, ülkesinin İsrail ile gelecekte kurabileceği diyalog ihtimalini değerlendirdi. Bin Selman, "İsrail'i düşman olarak görmüyoruz" dedi.

Riyad'dan, Tel Aviv yönetimiyle ilişkilere dair dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'i düşman olarak görmediklerini, aksine bu ülkeye "potansiyel bir müttefik" gözüyle baktıklarını söyledi.

Bin Selman, Amerikan dergisi The Atlantic'e verdiği röportajda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerde izlediği yolu Riyad yönetiminin de izleyip izlemeyeceğine dair konuştu.

"İSRAİL'İ DÜŞMAN OLARAK GÖRMÜYORUZ, ONLAR MÜTTEFİKİMİZ" AÇIKLAMASI

Veliaht Prens, "İsrail'i düşman olarak görmüyoruz. Tam tersi, İsrail'e birçok konuda çıkarlara birlikte ulaşmaya çalışabileceğimiz potansiyel bir müttefik olarak bakıyoruz. Fakat buraya gelmeden önce bazı sorunların çözülmesi gerekiyor." dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİNE İLİŞKİN YORUMU

Her ülkenin, uygun gördüğü adımları atmakta özgür olduğunu ve BAE'nin de uygun gördüğü adımı atma hakkı olduğunu belirten Bin Selman, "Bize gelince, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki sorunun çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİ KURMANIN ŞARTINI AÇIKLADILAR

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 21 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentindeki güvenlik konferansında İsrail'de İbranice yayımlanan Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında "adil bir çözüme ulaşılmasının" ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasının şartı olduğunu söylemişti.

İsrail, 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti.