Suudi Veliaht Prens Selman, Arap Zirvesi'ne katılmayacak

Tebbun ile görüşen Selman, toplantıda yer alamayacağını söyledi. Cezayir basını, Veliaht Prens'in durumuyla ilgili olarak doktorlarının tavsiyesini işaret etti.

Cezayir, 1 Kasım'da düzenlenecek Arap Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirveye, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da katılması bekleniyordu.

Doktorlarından Selman'a tavsiye

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüşen Selman, doktorlarının tavsiyesi üzerine toplantıya katılamayacağını aktardı ve özür diledi.

Cezayir Basın Servisi'nin haberine göre, Selman'ın doktorları, Veliaht Prens'e seyahatten kaçınmasını tavsiye etti.

Cezayir'deki toplantıya katılmayacak

Haberde, "Cumhurbaşkanı (Tebbun) durumu anladı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sağlık ve esenliği için dileklerini ifade etti." denildi.

Riyad yönetimi ise Veliaht Prens'in toplantıya neden katılım göstermeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Devlete ait Suudi Basın Ajansı'nda, Tebbun ile Selman arasında görüşme yapıldığına dair bir haber yer aldı, ancak doktorların tavsiyesi hakkında ayrıntı verilmedi.

Pandemiden bu yana ilk toplantı

Görüşmenin, “iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkilerin boyutları ve olası ortak iş birliğine" odaklandığı belirtildi.

Cezayir'deki Arap Ligi Zirvesi, koronavirüs salgınından bu yana ilk kez toplanacak.