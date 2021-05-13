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    Suudi Veliaht Prens Selman'a, bayram namazı sırasında zırhlı koruma

    Suudi Veliaht Prens Selman'a, bayram namazı sırasında zırhlı koruma

    Ramazan Bayramı namazında Veliah Prens Muhammed bin Selman için namaz kıldığı camide özel bölüm ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 10:40
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın namaz kıldığı sırada alınan önlemler dikkat çekti.

    Suudi Arabistan basınının aktardığına göre, başkent Riyad'daki İmam Türki Bin Abdullah Camii'nde Ramazan Bayramı namazını ülkenin Başmüftüsü Abdülaziz el-Şeyh kıldırdı.

    SELMAN İÇİN ÜST DÜZEY GÜVENLİK

    Camideki cemaat, sosyal mesafe kuralına göre saf tuttu. Namaza Veliaht Prens Selman da katıldı.

    Selman'ın bayram namazını kıldığı alanın etrafında üst düzey güvenlik önlemi alındı.

    ZIRHLI ÇANTA DİKKAT ÇEKTİ

    Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, korumalardan birinin elinde zırhlı çanta olduğu görüldü.

    Diğer korumaların güvenlik önlemleri kapsamında etrafı izlediği anlar görüntülendi.

    Suudi Veliaht Prens Selman a, bayram namazı sırasında zırhlı koruma #1

    KRAL SELMAN BAYRAM NAMAZI KILDI

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ise bayram namazını Tebuk bölgesindeki camide kıldı.

    Namaz, Kraliyet Mahkemesi Danışmanı Abdulaziz bin Nuh tarafından kıldırıldı. Namazın ardından Kral Selman, camideki cemaatle bayramlaştı.

    Suudi Veliaht Prens Selman a, bayram namazı sırasında zırhlı koruma #2

    Suudi Veliaht Prens Selman a, bayram namazı sırasında zırhlı koruma #3

    Suudi Veliaht Prens Selman a, bayram namazı sırasında zırhlı koruma #4

    Suudi Veliaht Prens Selman a, bayram namazı sırasında zırhlı koruma #5

    Suudi Veliaht Prens Selman a, bayram namazı sırasında zırhlı koruma #6

    Suudi Veliaht Prens Selman a, bayram namazı sırasında zırhlı koruma #7

    Suudi Veliaht Prens Selman a, bayram namazı sırasında zırhlı koruma #8

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