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Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı
Süveyş Kanalı'nda sıkışması nedeniyle kanalı tıkayan Ever Given gemisinin kurtarıldığı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 07:02
- Güncelleme : 29.03.2021 - 07:29
Geçtiğimiz günlerde, Süveyş Kanalı'ndan geçerken karaya oturan Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi, kanalı tıkamıştı.
Yapılan uzun çalışmalar sonucunda geminin yüzdürülmesi günlerce yapılamamıştı.
GEMİ KURTARILDI
Son gün kurtarma çalışmalarına hız veren kanal idaresi, 2 çekicinin daha kurtarma çalışmalarına başladığını açıklamıştı.
Bugün itibarıyla, Ever Given gemisinin kurtarıldığı belirtildi. Gemi yeniden yola koyulurken, kanalın yeniden açılması bekleniyor.
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı İZLE