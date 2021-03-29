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    Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı

    Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı

    Süveyş Kanalı'nda sıkışması nedeniyle kanalı tıkayan Ever Given gemisinin kurtarıldığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 07:02
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 07:29
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    Geçtiğimiz günlerde, Süveyş Kanalı'ndan geçerken karaya oturan Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi, kanalı tıkamıştı.

    Yapılan uzun çalışmalar sonucunda geminin yüzdürülmesi günlerce yapılamamıştı.

    GEMİ KURTARILDI

    Son gün kurtarma çalışmalarına hız veren kanal idaresi, 2 çekicinin daha kurtarma çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

    Bugün itibarıyla, Ever Given gemisinin kurtarıldığı belirtildi. Gemi yeniden yola koyulurken, kanalın yeniden açılması bekleniyor.

    Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı İZLE


    Süveyş Kanalı nı tıkayan gemi kurtarıldı #1

    Süveyş Kanalı nı tıkayan gemi kurtarıldı #2

    Süveyş Kanalı nı tıkayan gemi kurtarıldı #3

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