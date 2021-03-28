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- Süveyş Kanalı'nın açılmasını bekleyen gemiler havadan görüntülendi
Süveyş Kanalı'nın açılmasını bekleyen gemiler havadan görüntülendi
Yük gemisinin karaya oturmasıyla trafiği duran Süveyş Kanalı'nın açılmasını bekleyen 369 gemi havadan görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 28.03.2021 - 23:31
- Güncelleme : 28.03.2021 - 23:36
Süveyş Kanalı'nda Panama bandıralı Ever Given isimli 200 bin tonluk konteyner gemisinin karaya oturması, dünya ticaretine büyük bir darbe vurdu.
Dünya ticaretinin yüzde 10'unun durmasına sebep olan olay nedeniyle kanaldan geçmek isteyen gemiler demir atmak zorunda kaldı.
KANALIN AÇILMASINI BEKLEYEN GEMİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kanaldan geçmeyi bekleyen 369 gemi havadan görüntülendi.
Düzinelerce konteyner gemisi, dökme yük gemisi, petrol tankerleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) gemileri Süveyş Kanalı’nın açılmasını bekliyor.
Süveyş Kanalı'nın açılmasını bekleyen gemiler havadan görüntülendi İZLE