İsveçli muhabir, terör eyleminin ardından, "PYD'den uzaklaşma yönündeki baskıyı artırması olası" dedi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı terör saldırısı sonrası İsveç'te, panik havası hakim olmaya başladı.

Terör örgütü PKK yandaşlarının sokak gösterileriyle bilinen İskandinav ülkesinin Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Bu tür terör eylemlerine maruz kalmış ülkelerle ve halklarıyla omuz omuzayız." dedi.

İsveç'te NATO endişesi

Sözü hemen ardından NATO'ya üyelik sürecine getiren Billström, "Bu olayın, Türkiye ile İsveç arasında yapılacak görüşmeleri etkileyeceğini zannetmiyorum." şeklinde konuştu.

Stockholm yönetimi, kendisini askeri ittifakın bir parçası yapmasını beklediği sürecin sekteye uğramasını istemiyor.

"Saldırı, İsveç üzerindeki baskıyı artıracak"

İsveç devlet televizyonu SVT'nin muhabiri Tomas Toren, İstanbul'dan yaptığı yayında, "Saldırı, İsveç üzerindeki baskıyı artıracak." dedi.

Toren, İstanbul'un merkezinde meydana gelen terör eyleminin, İsveç ile Türkiye arasında devam eden NATO müzakereleri üzerinde sonuçlar doğuracağını anlattı.

SVT televizyonu: Taksim saldırısı, İsveç üzerindeki baskıyı artıracak VİDEO



"Buradaki pek çok insan öfkesini Batı'ya yöneltiyor"

Türkiye'nin, saldırının sorumlusu olarak PKK/PYD'yi işaret ettiği anımsatılan haberde, "Buradaki pek çok insan, öfkesini PKK'yı desteklediğini düşündükleri Batı'ya yöneltiyor." denildi.

İsveçli muhabir, "Bunun, İsveç'in PYD'den uzaklaşması yönündeki baskıyı artırması olası. Gergin bir ortamda baskı oluşacaktır." diye ekledi.

İsveçli Bakan: Üçlü Muhtıra'nın şartlarını uygulayacağız

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Billström, dün yaptığı açıklamada, "Söz konusu terör olduğu için tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız. Ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalandı. Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.

Billström, Twitter hesabından paylaştığı mesajında da "İstanbul'da meydana gelen korkunç patlama nedeniyle Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum." diye yazdı.