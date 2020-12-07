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    Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı

    İran'ın başkenti Tahran, kar yağışıyla beyaza büründü.
    • AA
    • 07.12.2020 - 17:40
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 17:49
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    Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı

    İran'ın güney bölgelerinde şiddetli yağmurlar sele yol açarken, Tahran'da farklı bir manzara yaşandı.

    Mevsimin ilk karı, başkent Tahran'ı beyaza bürüdü.

    Tahran'ın özellikle kuzey kesimlerinde beyaza bürünen yerlerde vatandaşlar, kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

    TAHRAN'DA KAR YAĞIŞI

    Kar yağışı nedeniyle kentin parklarında güzel manzaralar oluşurken, temizlik işçileri de kar temizleme çalışmalarına başladı.

    Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı FOTO GALERi

    7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İran'ın güney kesimlerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok eyalette kentleri su basmıştı.

    Diğer yandan ülkenin kuzey bölgelerindeki kar yağışları da yaşamı olumsuz etkiliyor.

    Tahran a mevsimin ilk karı yağdı #1

    Tahran a mevsimin ilk karı yağdı #2

    Tahran a mevsimin ilk karı yağdı #3

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