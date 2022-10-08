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    Tahran'da Mahsa Emini protestoları yeniden başladı

    Emini'nin hayatını kaybetmesi sonrası soluğu sokaklarda alan protestocular, bugün yeniden güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Göstericilerin meydanlardaki inerek çöp konteynerlerini ateşe verdi.
    • 08.10.2022 - 17:57
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    Tahran'da Mahsa Emini protestoları yeniden başladı

    İran'da Mahsa Emini'nin ölümü nedeniyle düzenlenen protestolar, bir süre durulduktan sonra yeniden alevlendi...

    22 yaşındaki Emini, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan bir süre sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

    Birçok ülkede büyük yankı uyandıran olayın ardından gencinden yaşlısına birçok kadın sokaklara dökülerek eylemler düzenledi.

    Kadınların sokakta saçlarını kesmesi ise eylemlerin simgesi haline geldi.

    Protestocular yeniden meydanlarda

    Geçtiğimiz günlerde lise ve ünivertsitelere de sıçrayan protestolar, bugün yeniden alevlendi ve sokaklara taştı.

    Tahran'da meydanda toplanan grup ile emniyet güçleri arasında tansiyon yükseldi.

    Tahran da Mahsa Emini protestoları yeniden başladı #1

    Caddeleri trafiğe kapattılar

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tahran, Kerec, Senendec, Kerman, İsfahan, Meşhed, Erak, Reşt, Merivan, Saqqız ve Buka şehirlerinde göstericilerin sokak ve meydanlara inerek çöp konteynerleri ve araba lastiklerini yakarak yolları trafiğe kapadıkları görüldü.

    Tahran'daki gösterilerde emniyet güçleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

    Tahran'da Mahsa Emini protestoları yeniden başladı VİDEO

    "Düşmanın üniversitelerimizi kullanmasına izin vermeyeceğiz"

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise eylem çağrılarının yapıldığı bir diğer adres olan Tahran El Zehra Üniversitesini ziyaret etti.

    Reisi'nin üniversite ziyaretini protesto eden bir grup üniversiteli kampüs içerisinde toplanarak rejim karşıtı sloganlar attı.

    Üniversitede kız öğrenciler ile bir araya gelen Reisi, öğrencilerle fotoğraf çektirerek, "Düşmanın üniversitelerimizi kullanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

    Tahran da Mahsa Emini protestoları yeniden başladı #2

    Tahran da Mahsa Emini protestoları yeniden başladı #3


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