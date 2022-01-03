Ülke genelinde alkol satışını yasaklayan Taliban, istihbarat ajanlarının ele geçirdiği 3 ton alkolü Kabil Nehri'ne döktü.

Taliban, Afganistan'da alkol satışına. ilişkin yasaklama getirdi.

Ülke yönetimini elinde bulunduran Taliban, alkol satışı yapan 3 kişiyi tutukladı.

Olayın ardından Taliban, 3 tonu bulan alkolün ele geçirildiğini duyurdu.

ALKOL, KABİL NEHRİ'NE DÖKÜLDÜ

Ele geçirilen alkol, örgüte bağlı faaliyet yürüten istihbarat ajanları tarafından Kabil Nehri'ne döküldü.

Taliban yönetiminin 'istihbarat ajansı' GDI tarafından yapılan açıklamada da, Kabil’in Kart-e-Char bölgesinde alkol satışı yapan 3 kişinin tutuklandığı ve ele geçirilen 3 bin litre içkinin imha edildiği bildirildi.

"MÜSLÜMANLAR ALKOLDEN KAÇINMALIDIR"

Afganistanlı bir din adamı, ajansın Twitter'da paylaştığı videoya yaptığı yorumda, "Müslümanlar alkol üretmekten, satmaktan ve dağıtımını yapmaktan ciddi şekilde kaçınmalıdır." dedi.

Operasyonun ne zaman gerçekleştirildiği veya alkolün tam olarak ne zaman imha edildiği netlik kazanmazken, ajans tarafından pazar günü yapılan açıklamada, operasyon sırasında 3 kişinin tutuklandığı doğrulandı.

Taliban, 3 ton alkolü Kabil Nehri'ne döktü VİDEO



ALKOLLE MÜCADELELERİ DEVAM EDİYOR

Önceki Batı destekli rejimde de alkol satmak ve tüketmek yasak olsa da örgütün içki konusunda daha katı olduğu biliniyor.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana, uyuşturucu ve alkol tüketimine karşı operasyonlar artarak devam ediyor.