Taliban, ABD'nin askeri araçlarını satışa çıkardı

ABD zırhlıları, taşıyıcı araçlarla nakledilirken görüntülendi. Taliban, araçların satışından gelir elde etmeyi planlıyor.

Afganistan'da geçtiğimiz günlerde Taliban tarafından ele geçirilen ve sergilenen Amerikan silahları ile teçhizatları, sosyal medyanın gündemine oturmuş, silahların akıbetine dair soru işaretleri oluşmuştu.

Washington'ın çekilme kararıyla birlikte başkent Kabil'e doğru ilerleyişini sürdürerek ABD askerlerinin ardında bıraktığı silahlara el koyan Taliban, bu kez zırhlı araçlarla gündeme geldi.

ABD ZIRHLILARIYLA GELİR SAĞLAMAYI HEDEFLİYORLAR

İngiliz basınından Mirror, milyonlarca dolar değerindeki ABD askeri donanımının, Taliban mensupları tarafından finansman sağlamak üzere Afganistan'dan ihraç edildiğini yazdı.

ZIRHLI ARAÇLARI TAŞIDILAR

Fotoğraflarda, üzeri örtülü zırhlı araçların taşındığı görüldü. Konuyla ilgili ismi verilmeyen bir kaynak, "Görünüşe göre Taliban'ın kaçan Afgan ordusundan arta kalan ve Amerikalılar tarafından bırakılan çok fazla teçhizatı var." dedi.

EL KAİDE'NİN ELİNE GEÇEBİLİR ENDİŞESİ

Diğer taraftan Taliban'ın elindeki silahların ve henüz ortaya çıkmayan diğer teçhizatların, El Kaide'nin eline geçeceğine dair endişe hakim.

Taliban'ın ele geçirdiği Amerikan askerlerinin teçhizatları görüntülendi ViDEO