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    Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacağını duyurdu

    Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 04:46
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    Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacağını duyurdu

    Taliban tarafından atanan Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, Afganistan'da yeni ordu kurmaya başladı.

    Fasihuddin yaptığı açıklamada, yeni kurulacak Afganistan ordusuna 150 bin personelin alınacağını aktardı.

    ''150 BİN SAVAŞÇI ALARAK BAŞLAYACAĞIZ''

    Fasihuddin, “Yeni Afgan ordusu için 150 bin savaşçı alarak başlayacağız” ifadelerini kullanarak, orduya alımların şu anda başladığına dikkat çekti.

    Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacağını duyurdu #1

    ''YOLSUZLUĞA KARIŞMAMIŞ OLANLARA ÖNCELİK VERİLECEK''

    Fasihuddin ayrıca, söz konusu alımlara eski Afganistan hükümeti döneminde görev yapanların da alınacağını ifade ederek, “Yolsuzluğa karışmamış olanlara öncelik verilecek” dedi.

    Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacağını duyurdu #2

    Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacağını duyurdu #3

    Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacağını duyurdu #4

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