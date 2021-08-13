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    Taliban, Afganistan’da 12'nci vilayeti ele geçirdi

    Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ile 12'ye çıktı.
    • AA
    • 13.08.2021 - 02:48
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    Taliban, Afganistan’da 12'nci vilayeti ele geçirdi

    ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle başlayan Taliban ilerleyişi hız kazandı.

    Yetkililer, ülkenin ikinci büyük kenti Kandahar vilayetinin merkezinin, Taliban'ın eline geçtiğini duyurdu.

    12'NCİ VİLAYET

    Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Kandahar ile 12'ye yükseldi.

    Afganistan'ın güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne ve ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

    Kuzeydoğudaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri de çarşamba Taliban’ın kontrolüne geçmişti.

    Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

    Taliban, Afganistan’da 12 nci vilayeti ele geçirdi #1

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