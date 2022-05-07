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    Taliban, Afganistan'da burkasız sokağa çıkmama emri verdi

    Kadınların kılık kıyafetlerine yönelik değişiklik yapan Taliban, kadınların sokağa burka giymeden çıkamayacaklarına dair açıklama yaptı.
    • 07.05.2022 - 13:26
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    Taliban, Afganistan'da burkasız sokağa çıkmama emri verdi

    Afganistan'ın yönetimini Taliban'ın ele almasının ardından sistemde bir takım değişiklikler yapıldı.

    Özellikle kadınlaro ilgilendiren kararlarla gündeme gelen Taliban'ın son düzenlemesi de kadınların kılık ve kıyafetine yönelik oldu.

    Ülkenin dini lideri ve Taliban şefi Cumartesi günü ülkedeki kadınların halka açık yerlerde burka giymelerini emretti.

    "Kadınlar burka giymeliler"

    Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele almasından bu yana en sert karar olarak yorumlanan burka zorunluluğu, Hibetullah Ahundzade tarafından, "Geleneksel ve saygılı olduğu için bir çarşaf (baştan aşağı burka) giymeliler" sözleriyle duyuruldu.

    Taliban, Afganistan da burkasız sokağa çıkmama emri verdi #1

    Kadınlara ehliyet yasağı

    Taliban, geçtiğimiz haftalarda da kadınların ehliyet almaması hakkında bir karar aldıklarını açıklamıştı. Herat'ın sürücü okullarını denetleyen Trafik Yönetim Enstitüsü başkanı Jan Agha Achakzai, "Bize sözlü olarak kadın sürücülere ehliyet vermeyi durdurmamız talimatı verildi." açıklamasında bulunmuştu.

    Taliban, Afganistan da burkasız sokağa çıkmama emri verdi #2

    Refakatçi olmadan uçağa binilemez

    Ayrıca Taliban, Afganistan'daki havayollarına, kadınların bir erkek refakatçi olmadan iç veya dış uçuşlara binemeyeceklerini belirtiyor.


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