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    Taliban cansız mankenlerin kafasını kestirdi

    Taliban yönetiminin mağaza sahiplerine zorla cansız mankenlerine cansız mankenlerin kafalarını kestirmesine ilişkin görüntüler tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 09:37
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    Taliban cansız mankenlerin kafasını kestirdi

    Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban hızla yönetimi ele geçirmişti.

    Taliban hakimiyetinin ilk günlerinde yaşanan kaos yerini kısmen daha stantart bir hayata bıraksa da yönetimin alacağı kararlar tedirginlikle bekleniyordu.

    TALİBAN'DAN YENİ KARARLAR

    Yılların hak kazanımlarının ellerinden alınmasını istemeyen özellikle kadın ve muhalifler ülkeden ayrılmak için her yolu denerken Taliban yönetiminin sosyal hayatı etkileyen kararları da art arda gelmeye beşladı.

    Önce eğitim alanında, kadınların giyimi ve sokağa çıkma durumları, televizyon ve radyo kullanımına ilişkin kararlardan sonra ortaya yeni görüntüler çıktı.

    Taliban cansız mankenlerin kafasını kestirdi VİDEO

    CANSIZ MANKENLERİN KAFASI KESİLDİ

    Ortaya çkan görüntülerde Herat şehrinde hakim olan Taliban yöneticilerinin mağaza sahiplerine cansız mankenlerin kafalarını kestirdiği görülüyor.

    Sosyal medyada da yayınlan görüntüler tepkilere neden oldu.

    Taliban cansız mankenlerin kafasını kestirdi #1

    Taliban cansız mankenlerin kafasını kestirdi #2


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