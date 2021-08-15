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- Taliban Kabil'e girdi: Sokaklardaki afişler kapatılmaya başlandı
Taliban Kabil'e girdi: Sokaklardaki afişler kapatılmaya başlandı
Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından, bölgeden yeni fotoğraflar gelmeye başladı. Taliban'ı kabul edenler, sokaklardaki kadın afişlerini boya ile kapatmaya çalıştı.
- Haber Merkezi
- 15.08.2021 - 14:25
- Güncelleme : 16.08.2021 - 00:10
Taliban, Afganistan'da birçok vilayeti ele geçirerek, Kabil'e girdi.
Taliban'ın Kabil'e girdiğini ise Afganistan İçişleri Bakanlığı duyurdu. Taliban'ın başkente girmesiyle birlikte, halk kaçmaya başladı.
Taliban'ın tarafında olanlar ise Kabil sokaklarını değiştirmek üzere harekete geçti.
AFİŞLER KAPATILIYOR
Taliban yanlıları, Kabil sokaklarındaki duvar resimlerini ve kadınların olduğu afişleri boyamaya başladı.
Taliban’ın girişi beklenirken Kabil’in duvarlarını boyayan sanatçılar ViDEO