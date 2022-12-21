Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verildi

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, kadınlar üzerindeki baskılarına bir yenisini ekleyerek bütün kadın öğrenciler için üniversite eğitimini belirsiz bir süre için askıya aldı.

Geçen yılın Ağustos ayında Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ilk başta uluslararası destek görebilmek için ılımlı politikalar izleyeceğini, kadınlar ve kız çocuklarının haklarına saygı duyacağını iddia etmişti.

Taliban, kız çocuklarının ortaokul eğitimini bu yılın mart ayında yasaklamış, kısa bir süre sonra da kızlara özel eğitim veren okulların kapatılması emrini vermişti.

Şimdi de kadınlara üniversiteleri yasakladılar

Yaşananların ardından Taliban'dan bir çağ dışı uygulama daha geldi.

Taliban, kadınlar üzerindeki baskılarına bir yenisini ekleyerek bütün kadın öğrenciler için üniversite eğitimini belirsiz bir süre için askıya aldı.

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü, kadın öğrenciler için üniversite engeli kararını doğruladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kararın kabine toplantısı sırasında alındığı ve derhal uygulamaya geçileceği belirtildi.

Afganistan'da kadınların toplumda yeri yok

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Taliban’ın son yasak kararını kınayarak “utanç verici bir karar” olduğunu belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Taliban her gün açık bir şekilde Afganların, özellikle kadınların, temel haklarına saygı göstermediğini belli ediyor” dedi.

Öte yanda şu an Afganistan’da kadınlar pek çok sektörde çalışamıyor, uzun mesafe seyahat için bir yanlarında bir erkek olması gerekiyor ve kalabalık alanda yüzlerini kapatmaları bekleniyor.