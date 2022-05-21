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Taliban kriket turnuvası düzenledi
- 21.05.2022 - 04:23
Afganistan'da düzenlenen "Yeşil Afganistan" kriket turnuvasına Afgan halkı büyük ilgi gösterdi.
Turnuvanın final karşılaşması ise Afganistan Kriket Kurulunca düzenlenen, Hindu Kush ve Pamir takımları arasında oynanan müsabaka oldu.
Taliban da tribündeydi
AA'nın haberine göre tribünlerde Afgan halkının yanı sıra Amerika'nın terkettiği Afganistan'da rejimini kuran Taliban üyeleri de yer aldı.
"Zıt tepkilere yol açsa da İslami değerleri çiğnemeyeceğiz"
Bunun yanı sıra Taliban'ın ilk izin verdiği spor olarak bilinen kriket kadınlara yasaklanmıştı.
Kadınların sadece alışveriş gibi ihtiyaçlar için dışarı çıkabileceklerini ve kriket oynamanın bir ihtiyaç olmadığını iddia eden Taliban sorumlusu, “Dinimiz İslam için savaştık. Zıt tepkilere yol açsa da İslami değerleri çiğnemeyeceğiz. İslami kurallarımızdan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.