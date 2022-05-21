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Taliban kriket turnuvası düzenledi

Taliban kriket turnuvası düzenledi

Afganistan'da düzenlenen en büyük turnuva olan "Yeşil Afganistan" turnuvası final kriket maçı ile sona erdi. Müsabakayı izlemek için Afgan halkı ve Taliban üyeleri de tribünde bulundu.