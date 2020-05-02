Taliban saldırıları kamuoyuna açıklanmayacak

Taliban'la yapılan görüşmeleri gerekçe gösterilerek, örgütün saldırılarına ilişkin raporlar, müfettişlik ve kamuoyu ile paylaşılmayacak.

ABD'nin Afganistan Özel Başmüfettişliği'nin ABD Kongresine 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin sunduğu raporda, "Kararlı Destek Gücü, Eylül 2018'den bu yana düzenli olarak SIGAR'a sağladığı 'düşman saldırıları' ve 'etkili düşman saldırıları' verilerini bundan sonra sağlamayacağını bildirdi. Bunun yerine ülkede yaşanan saldırılara ilişkin, Taliban'ın mart ayında koalisyon kuvvetlerine saldırmaktan kaçındığını ancak Afgan güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını önceki yılların aynı dönemine göre artırdığını açıkladı." ifadeleri yer aldı.

AMAÇ, DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİN ETKİLENMEMESİ

Raporda, Kararlı Destek Gücü'nün Taliban ile yürütülen diplomatik görüşmelerin etkilenmemesi için böyle bir sınırlamaya gittiği kaydedildi.

Taliban ile yapılan görüşmelerin sonuçlanmasından sonra bu saldırılara ilişkin verilerin müfettişlik ve kamuoyu ile paylaşılacağının bildirildiği aktarılan raporda, "Düşman saldırıları verileri Afganistan'daki güvenlik durumunun raporlaması için SIGAR'ın elindeki son ölçüttü çünkü Kararlı Destek Gücü, 2018'den itibaren ülkedeki ilçelerin kimin elinde olduğuna ilişkin verileri sağlamayı kesmişti." denildi.

AFGAN HÜKÜMETİ, ASKERİ KAYIPLARI SAKLAYACAK

Ayrıca, raporda Afgan hükümetinin bundan sonra askeri kayıplarını gizli tutacağını açıkladığına dikkat çekildi.

"TALİBAN'IN ŞİDDETİ, ÇÖZÜME FAYDA SAĞLAMAZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman da örgütün saldırılarının raporlanıp kamuoyu ile paylaşılmasının Taliban'la yapılan görüşmelerde yarar sağlamayacağını söyledi.

Ayrıca, Hoffman, "Taliban'ın gösterdiği şiddetin seviyesinden memnun değiliz. Bu denli şiddet diplomatik bir çözümde faydalı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.