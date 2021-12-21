Taliban, sokaktaki fotoğrafları kaldırıyor

Ülkeyi şeriat kurallarıyla yönetmeye başlayan Taliban, kadın fotoğraflarını reklam panolarından sildiğini duyurdu.

Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban'ın ardından ülkede değişim rüzgarları esiyor.

Yeni yönetim, başkent Kabil'de, billboardlardaki "şeriat kurallarına uymayan" fotoğrafları silmeye başladı.

TALİBAN'IN BILLBOARD ADIMI

Taliban yönetiminin Kabil Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimine saygı gösterilmesinin yanı sıra billboard ve reklamlarda da etik ilkelere uyulması gerektiği kaydedildi.

KADIN FOTOĞRAFLARI TEMİZLENDİ

Belediye tarafından paylaşılan görüntülerde ise özellikle kadın fotoğraflarının yer aldığı billboard ve reklam panolarının temizlendiği görüldü.

KADINLARA YÖNELİK KISITLAMALAR

15 Ağustos'ta Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, çeşitli alanlarda özellikle kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.

Taliban yönetimi, ülkenin birçok vilayetinde kızlara yönelik lise eğitimini durdurmuştu.

KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ

Taliban geçici hükümeti, sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış, kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.

"BİNALAR AYRI OLMALI"

Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor.

Taliban yönetimi ise erkek ve kız öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasını istiyor.

KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMA BAKANLIĞI

Ayrıca Taliban geçici hükümeti Kadın İşleri Bakanlığı'nı kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'nı getirmişti.

Son olarak Taliban yönetimi, 22 Kasım'da yayımladığı bir açıklamada, televizyon kanallarında kadın sunucuların İslami hicaba riayet etmesi istenmişti.

MEDYA SEKTÖRÜNDEKİ DURUM

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasından önce medya çalışanlarının yüzde 30'undan fazlasını kadınlar oluştururken, şu an ise sadece birkaç kadın gazeteci çalışmalarını sürdürüyor.

Taliban'ın ülkede hakim olmasının ardından onlarca medya çalışanı ülkeyi terk etmişti.