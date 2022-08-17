Petrol
91.97
-0.40%
Euro
18.2541
0.05%
Dolar
17.9627
0.27%
Altın
1.022
0.07%
Borsa
2938
0.85%
Bitcoin
427.654
-1.18%
BTXN Coin
6.09
-1.45%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Taliban, yönetime karşı silahlı mücadele başlatan Mevlevi Mehdi'nin öldürüldüğünü duyurdu

    Afganistan'da, Taliban yönetimine karşı haziranda silahlı mücadele başlatan Mevlevi Mehdi Mücahid'in öldürüldüğü açıklandı.
    • 17.08.2022 - 15:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taliban, yönetime karşı silahlı mücadele başlatan Mevlevi Mehdi'nin öldürüldüğünü duyurdu

    Afganistan'ın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Şii Hazara kökenli Mevlevi Mehdi Mücahid, Taliban sonrası neredeyse tamamını Şii Hazaraların oluşturduğu Bamyan vilayetinin istihbarat komutanı olarak atanarak Taliban'ın Hazara kökenli tek komutanı olmuştu.

    Mevlevi Mehdi bir süre sonra görüş ayrılıkları nedeniyle Taliban tarafından görevden alınınca memleketi Sar-e Pol vilayetinin Belhab ilçesine döndü ve burada yüzlerce taraftarıyla Taliban'a karşı silahlı mücadele başlattı.

    İsyan başlattı

    Mevlevi Mehdi'nin Hazaraların devlet makamlarında adil temsiliyetini istemesi ve Belhab'daki bazı madenlerin gelirleri üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle Taliban'a itirazlarını yönelttiği ifade ediliyor.

    Taliban, haziranda Belhab'da düzenlenen operasyonlarla ilçenin söz konusu silahlı gruplardan temizlendiğini açıklamıştı.

    Taliban, yönetime karşı silahlı mücadele başlatan Mevlevi Mehdi nin öldürüldüğünü duyurdu #1

    Taliban öldürüldüğünü açıkladı

    Taliban geçici hükûmetinin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mevlevi Mehdi'nin İran'a geçmeye çalışırken Herat sınırında, sınır güçlerince hedef alındığı ve öldürüldüğü belirtildi.

    AA'nın haberine göre, Mevlevi Mehdi grubundan ise konu ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

    Taliban, yönetime karşı silahlı mücadele başlatan Mevlevi Mehdi nin öldürüldüğünü duyurdu #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Şehit Atakan Çakır'ın naaşı memleketi Osmaniye'ye uğurlandı
    Gündem

    Şehit Atakan Çakır'ın naaşı memleketi Osmaniye'ye uğurlandı

    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen'den bikinili poz
    Magazin

    İkinci bebeğine hamile Fahriye Evcen'den bikinili poz

    Görüş Bildir