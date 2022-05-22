Taliban'dan yurt dışındaki siyasilere 'geri dönün' çağrısı

Ülkeden ayrılan siyasilerin yeniden dönmesi için çağrıda bulunan Taliban yönetimi, dönenlerin tutuklanmayacağını ve işkence görmeyeceğini açıkladı.

Afganistan’da, ABD’nin çekilmesiyle yönetime geçen Taliban yönetimi, sık sık aldığı kararlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Başkent Kabil’de basın toplantısı düzenleyen İletişim ve Geri dönüş Komisyonu, yurt dışındaki Afganların ülkelerine dönmesine yönelik çalışmalara başladı.

Taliban geçici hükümetinin Maden ve Petrol Bakan vekili, İletişim ve Geri Dönüş Komisyonu Başkanı Şahabuddin Dilaver, son 20 yıl içinde kendileriyle savaşan tüm siyasilerin affedildiğini açıkladı.

Güven belgesi verilecek, geçici konaklama imkanı sunulacak

AA’nın haberine göre; Dilaver, Afganların ülkelerine dönmelerini istediklerini, Afganistan’ın yurt dışına çıkan siyasilerin de ülkesi olduğunu vurguladı.

Ülkeye dönen siyasilere güven belgesi verileceği ve güvenlikleri sağlanarak geçici konaklama imkanı sunulacağını belirtildi.

Ülkeye dönen Afganlar tutuklanmayacak, işkence görmeyecek

Komisyonun Sözcüsü Ahmadullah Vasik de komisyonun önce yurt dışındaki tüm siyasilerin listesini oluşturarak hakkında bilgi toplayacağını daha sonra onlarla iletişime geçeceğini kaydetti.

Vasik, ülkeye dönen Afganların, tutuklanmayacağı ve işkence görmeyeceğini, kendilerini güvende hissetmedikleri takdirde koruma tahsis edileceğini vurguladı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesiyle birçok kişi ülkeyi terk etmişti. Taliban yönetimi ise defalarca yurt dışındakilerin rahatlıkla ülkelerine dönebileceği yönünde çağrı yapmıştı.