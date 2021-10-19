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    Taliban'ın atadığı vali, Afganistan'ı haritada bulamadı

    Taliban'ın atadığı vali, Afganistan'ı haritada bulamadı

    Taliban'ın vali olarak atadığı bir militanı, dünya haritası üzerinde Afganistan'ın yerini bulamayınca, bir başkasından yardım aldı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 01:36
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 02:44
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    ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi sonrası bir ay gibi kısa sürede ülke genelinde yönetimi ele geçiren Taliban, bu kez atadığı valileriyle imtihanda.

    MUHABİR, AFGANİSTAN'IN HARİTADAKİ YERİNİ SORDU

    Bir Fransız televizyonu adına röportaj yapan muhabir, ülkedeki vilayetlerden birine vali olarak atandığı iddia edilen Taliban militanına haritada Afganistan’ın yerini göstermesini istedi.

    Taliban'ın atadığı vali, Afganistan'ı haritada bulamadı - Video

    ÜLKESİNİN YERİNİ BULAMAYINCA BAŞKASI GÖSTERDİ

    Masasının üzerindeki küreyi uzun süre çeviren Taliban valisi, ülkesinin dünya üzerindeki yerini bulamadı. Bunun üzerine bir başkası Afganistan'ın yerini kendisine gösterdi. O da gazetecilere ülkenin küre üzerindeki yerini belirtti.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

    Taliban ın atadığı vali, Afganistan ı haritada bulamadı #1

    Taliban ın atadığı vali, Afganistan ı haritada bulamadı #2

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