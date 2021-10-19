Taliban'ın vali olarak atadığı bir militanı, dünya haritası üzerinde Afganistan'ın yerini bulamayınca, bir başkasından yardım aldı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi sonrası bir ay gibi kısa sürede ülke genelinde yönetimi ele geçiren Taliban, bu kez atadığı valileriyle imtihanda.

MUHABİR, AFGANİSTAN'IN HARİTADAKİ YERİNİ SORDU

Bir Fransız televizyonu adına röportaj yapan muhabir, ülkedeki vilayetlerden birine vali olarak atandığı iddia edilen Taliban militanına haritada Afganistan’ın yerini göstermesini istedi.

Taliban'ın atadığı vali, Afganistan'ı haritada bulamadı - Video

ÜLKESİNİN YERİNİ BULAMAYINCA BAŞKASI GÖSTERDİ

Masasının üzerindeki küreyi uzun süre çeviren Taliban valisi, ülkesinin dünya üzerindeki yerini bulamadı. Bunun üzerine bir başkası Afganistan'ın yerini kendisine gösterdi. O da gazetecilere ülkenin küre üzerindeki yerini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.