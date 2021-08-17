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    Taliban'ın ele geçirdiği Amerikan askerlerinin teçhizatları

    Silahların Taliban tarafından ele geçirildiği ve sergilendiği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:24
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    Taliban'ın ele geçirdiği Amerikan askerlerinin teçhizatları

    ABD ve NATO birlikleri Afganistan'dan çekildi.

    Taliban'ın başkent Kabil'e girmesiyle birlikte şehirdeki kontrol el değiştirdi.

    Afganistan'dan çekilen ABD ordusunun ardında bıraktığı teçhizatlar, sosyal medyaya yansıdı.

    ABD SİLAHLARI TALİBAN'IN ELİNDE

    Teçhizatların Taliban tarafından ele geçirildiği görülüyor. Teçhizatlar arasında çeşitli silahlar, askeri kask, kamuflaj ve mühimmat yer alıyor.

    Taliban'ın ele geçirdiği Amerikan askerlerinin teçhizatları görüntülendi ViDEO



    Taliban ın ele geçirdiği Amerikan askerlerinin teçhizatları #1

    Taliban ın ele geçirdiği Amerikan askerlerinin teçhizatları #2

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