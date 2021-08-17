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- Taliban'ın ele geçirdiği Amerikan askerlerinin teçhizatları
Taliban'ın ele geçirdiği Amerikan askerlerinin teçhizatları
Silahların Taliban tarafından ele geçirildiği ve sergilendiği görüldü.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 12:47
- Güncelleme : 17.08.2021 - 13:24
ABD ve NATO birlikleri Afganistan'dan çekildi.
Taliban'ın başkent Kabil'e girmesiyle birlikte şehirdeki kontrol el değiştirdi.
Afganistan'dan çekilen ABD ordusunun ardında bıraktığı teçhizatlar, sosyal medyaya yansıdı.
ABD SİLAHLARI TALİBAN'IN ELİNDE
Teçhizatların Taliban tarafından ele geçirildiği görülüyor. Teçhizatlar arasında çeşitli silahlar, askeri kask, kamuflaj ve mühimmat yer alıyor.
Taliban'ın ele geçirdiği Amerikan askerlerinin teçhizatları görüntülendi ViDEO