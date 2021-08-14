Taliban'ın kontrol ettiği yer sayısı 21 oldu

Taliban'ın kontrol ettiği yer sayısı 21 oldu

Afgan hükümet güçlerinin, Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısındaki artış devam ediyor.

Taliban, Afganistan'da yeni yerler ele geçirdi.

Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı artıyor.

3 YER DAHA TALİBAN'DA

Taliban son olarak Şerene, Esed Abad ve Gerdiz'i ele geçirerek kontrolü altında tuttuğu yer sayısını 21'e yükseltti. Söz konusu bölgede saldırıların dün gece saatlerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

ABD istihbaratı, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 3 gün ile 1 hafta arasında kuşatabileceği yönünde değerlendirme yaptı.

"SALDIRI OLMASI HALİNDE KARŞILIK VERİRİZ"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın brifinginde, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin 3 bin ABD askerinin katıldığı operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtmişti.

TALİBAN'IN HIZLI İLERLEYİŞİ

Öte yandan dün sabah saatlerinde başkent Kabil'in komşusu Logar, güneyindeki Zabul ve Uruzgan vilayetlerinin merkezleri Taliban'ın kontrolüne geçmişti. Ayrıca ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan ve merkezindeki Daykundi vilayetlerine bağlı bazı ilçeler de Taliban kontrolüne geçti.

Badahşan Milletvekili Abdul Şukur Vakıf Hakimi, Taliban'ın Badahşan'ın Kiran ve Mincan ilçesini ele geçirdiğini belirtti. Daykundi İl Şura Vekili Gayratullah Cevahiri de Taliban'ın Daykundi'nin Kecran ve Navemiş ilçelerini kontrolü altına aldığını kaydetti.