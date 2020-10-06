Tana Mongeau: Biden'a oy verene çıplak fotoğraflarımı göndereceğim

Kylie Jenner, Frank Ocean, ve Billie Eilish gibi isimler sosyal medya hesaplarından sık sık 'oy ver' çağrılarında bulunurken, YouTube fenomeni Tana Mongeau, daha ilginç bir yönteme girişti.

ABD'de kritik başkanlık seçimleri yaklaşırken, bir çok ünlü hayranlarını sosyal medya platformlarından oy vermeye teşvik etmeye çalışıyor.

Yaklaşık 5.5 milyon takipçisi bulunan Mongeau, geçen hafta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, #BootyForBiden (#Bideniçinçağrı) etiketini kullanarak hayranlarından 3 Kasım'da mevcut ABD Başkanı Trump'ın rakibi Joe Biden için oy vermelerini istedi.

BİDEN'A OY VERENLERE ÇIPLAK FOTOĞRAFINI GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLADI

Mongeau, paylaşımında "Bana Biden'a oy verdiğine dair bir kanıt gönderirsen, sana bedavaya bir çıplak göndereceğim" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Twitter'daki bu mesajını silerek Instagram hesabından paylaşım yapan YouTuber, kafasına Biden'ın yüzünü montajladığı bir fotoğrafını paylaşarak "Değişimi benim kadar isteyen insanları görmek harika. Amerika için neyin doğru olduğunu bilmek için k.çıma ihtiyacın yok, o yüzden OY VER!" diye yazdı.

"100 BİNDEN FAZLA KİŞİDEN MESAJ ALDIM"

Mongeau, TikTok hesabından yaptığı açıklamada ise, Biden'a oy verdiklerini kanıtlayacağını söyleyen 100.000'den fazla kişiden mesaj aldığını söyledi.