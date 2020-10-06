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    Tana Mongeau: Biden'a oy verene çıplak fotoğraflarımı göndereceğim

    YouTuber Tana Mongeau, ülkesindeki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'a oy verdiğini kanıtlayanlara çıplak fotoğrafını göndereceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 05:23
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    Tana Mongeau: Biden'a oy verene çıplak fotoğraflarımı göndereceğim

    ABD'de kritik başkanlık seçimleri yaklaşırken, bir çok ünlü hayranlarını sosyal medya platformlarından oy vermeye teşvik etmeye çalışıyor.

    Kylie Jenner, Frank Ocean, ve Billie Eilish gibi isimler sosyal medya hesaplarından sık sık 'oy ver' çağrılarında bulunurken, YouTube fenomeni Tana Mongeau, daha ilginç bir yönteme girişti.

    Yaklaşık 5.5 milyon takipçisi bulunan Mongeau, geçen hafta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, #BootyForBiden (#Bideniçinçağrı) etiketini kullanarak hayranlarından 3 Kasım'da mevcut ABD Başkanı Trump'ın rakibi Joe Biden için oy vermelerini istedi.

    Tana Mongeau: Biden a oy verene çıplak fotoğraflarımı göndereceğim #1

    BİDEN'A OY VERENLERE ÇIPLAK FOTOĞRAFINI GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLADI

    Mongeau, paylaşımında "Bana Biden'a oy verdiğine dair bir kanıt gönderirsen, sana bedavaya bir çıplak göndereceğim" ifadelerini kullandı.

    Daha sonra Twitter'daki bu mesajını silerek Instagram hesabından paylaşım yapan YouTuber, kafasına Biden'ın yüzünü montajladığı bir fotoğrafını paylaşarak "Değişimi benim kadar isteyen insanları görmek harika. Amerika için neyin doğru olduğunu bilmek için k.çıma ihtiyacın yok, o yüzden OY VER!" diye yazdı.

    Tana Mongeau: Biden a oy verene çıplak fotoğraflarımı göndereceğim #2

    "100 BİNDEN FAZLA KİŞİDEN MESAJ ALDIM"

    Mongeau, TikTok hesabından yaptığı açıklamada ise, Biden'a oy verdiklerini kanıtlayacağını söyleyen 100.000'den fazla kişiden mesaj aldığını söyledi.

    Tana Mongeau: Biden a oy verene çıplak fotoğraflarımı göndereceğim #3

    Tana Mongeau: Biden a oy verene çıplak fotoğraflarımı göndereceğim #4

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