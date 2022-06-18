Askeri araçlar, Türkiye sınırına 20 kilometre kala durdu. Başka bir araçtan kaydedilen görüntüde, tankların yol kenarında bekletildiği görüldü.

Atina yönetimi, Ege'de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Yunan basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Ege Denizi’nde hava kuvvetlerinin katılımıyla tatbikatlar yapılacağı duyurulmuştu.

Türkiye istikametinde dikkat çeken hareketlilik

Gelişme, ABD ile Yunanistan arasında imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında Amerikan askerlerinin, söz konusu ülkede 3'ü yeni olmak üzere 4 üsten yararlanacak olmasının ardından geldi.

Yunanistan-Türkiye sınırında son dönemde hareketli günler yaşanıyor. ABD ile Yunanistan'ın ortak askeri tatbikatı kapsamında sevk halindeki tanklar, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo bölgesinde görüntülendi.

Tanklar, Yunanistan - ABD tatbikatı için Türkiye sınırında ViDEO

Tanklar 20 kilometre kala durdu

Sosyal medyada paylaşılan ve başka bir araçtan çekilen görüntüde, tankların yol kenarında bekletildiği görüldü.

Söz konusu askeri araçların, Türkiye sınırına 20 kilometre kala durduğu belirtiliyor.

Ayrıca Yunan ordusu, uluslararası hukuk gereği silahlandırılması yasak olan Türkiye'ye yakın adaları da silahlandırıyor.

2 bin 500 ABD askerinin Bulgaristan'a yerleşmesini sağlayan anlaşma

Öte yandan iki yıl önce imzalanan 10 yıllık Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası çerçevesinde ABD, Bulgaristan'da 4 askeri üste toplam 2 bin 500 daimi askeri personel bulundurma hakkına sahip.

Yunanistan'da ABD'nin kullanımına açılan üsler

Bu arada Yunanistan'da Amerikan askerlerinin kullanımına açılan üsler, Volos'taki Georgula Kışlası, Litohoru'daki atış alanı, Dedeağaç'taki Yannuli Kışlası ve Suda olarak sıralandı.