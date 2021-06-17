Tanrıça Heykeli’ne maske takıldı

4 işçinin 35 kiloluk maskeyi 57 metre uzunluğundaki heykele 3 saatte takabildiği öğrenilirken, koronavirüs bitene kadar maskenin çıkarılmayacağı aktarıldı.

Dünya koronavirüse karşı aşılama ile savaş başlatıp, kazanırken; Japonya’da bu iş biraz yavaş ilerledi.

En gelişmiş ülkelere nazaran Japonya’da aşılamanın yavaş yapıldığına dair eleştiriler sürerken, hükümet; geçtiğimiz günlerde 10 milyon aşılamayı geçtiğini duyurdu.

14 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Aşılama seferberliğine 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlayan ve süreci 65 yaş ve üstü yaşlı nüfus ile devam ettiren ülke, günde 1 milyon kişiyi aşılama hedefinde olduğu açıkladı.

Vaka sayısının 780 bine yaklaştığı, 14 binden fazla kişinin öldüğü Japonya’da ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Japonya'da Budist tanrıça heykeline maske takıldı VİDEO

BUDİST TANRIÇA HEYKELİ’NE MASKE

Ülkede salgının sona ermesi umudunun semboli olarak, bir tapınakta bulunan Budist Tanrıça Heykeli’ne dev maske takıldı.

Dört işçi 35 kilogram ağırlığındaki maskeyi 57 metre uzunluğundaki heykele 3 saatte takabildi.

Salgın Japonya’da kontrol altına alınıncaya kadar maskenin heykelde kalması planlanıyor.