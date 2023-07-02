Tansiyon düşmüyor! Paris belediye başkanının evine yanan araçla saldırdılar Öldürülen gencin ardından başlayan protestolar devam ederken isyan çıkaran eylemciler, belediye başkanının evini hedef aldı.

İHA

Fransa'da 5 gün önce başlayan eylemler tüm şiddetiyle devam ediyor.

Polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Nahel M. için eylemciler sokaklara döküldü.

İsyan çıkaran öfkeli vatandaşlar, şehrin dört bir noktasını ateşe vermeye başladı.

Güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen halk, kararından geri adım atmıyor.

Yanan araçla başkanın evine saldırdılar

Dün de genç için cenaze töreni düzenlendi. Ardından gösteriler kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan başkent Paris’teki gösteriler sırasında protestocular yanan bir otomobili Paris’in L’Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun’un evine çarptı.

"Cumhuriyeti koruma kararlılığım her zamankinden daha büyük"

Vincent saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Dün akşam dehşet ve rezillikte dönüm noktasına gelindi. Evime saldırıldı ve ailem suikast girişimine uğradı. Cumhuriyeti koruma ve ona hizmet etme kararlılığım her zamankinden daha büyük. Geri adım atmayacağım” dedi.

2 bin 800 kişi gözaltında

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın Marsilya kentinde dün çıkan çatışmalarda 55 kişinin, ülke genelinde ise şu ana kadar 2 bin 800 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.