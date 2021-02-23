- Haberler
- Dünya Haberleri
- Tanzanya'da koronavirüse yakalanan Türkler İstanbul'a getirildi
Tanzanya'da koronavirüse yakalanan Türkler İstanbul'a getirildi
Koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı tedavileri yapılmak üzere ambulans uçakla Tanzanya'dan İstanbul’a getirildi.
- İHA
- 23.02.2021 - 08:41
- Güncelleme : 23.02.2021 - 08:48
Tanzanya’da koronavirüs hastalığına yakalanan Halil A., Eyyüp K., Oğuzhan A. isimli Türk vatandaşları, tedavileri için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.
AMBULANSLARA BİNDİRİLDİLER
Gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen uçaktaki 3 Türk hasta, sağlık ekipleri tarafından ayrı ayrı ambulanslara bindirildi.
HASTANELERE SEVK EDİLECEKLER
Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrılan hastaların, daha önceden belirlenen hastanelere sevk edileceği öğrenildi.
Tanzanya'da koronavirüse yakalanan Türkler İstanbul'a getirildi VİDEO