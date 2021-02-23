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    Tanzanya'da koronavirüse yakalanan Türkler İstanbul'a getirildi

    Koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı tedavileri yapılmak üzere ambulans uçakla Tanzanya'dan İstanbul’a getirildi.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 08:48
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    Tanzanya'da koronavirüse yakalanan Türkler İstanbul'a getirildi

    Tanzanya’da koronavirüs hastalığına yakalanan Halil A., Eyyüp K., Oğuzhan A. isimli Türk vatandaşları, tedavileri için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

    AMBULANSLARA BİNDİRİLDİLER

    Gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen uçaktaki 3 Türk hasta, sağlık ekipleri tarafından ayrı ayrı ambulanslara bindirildi.

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    HASTANELERE SEVK EDİLECEKLER

    Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrılan hastaların, daha önceden belirlenen hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

    Tanzanya'da koronavirüse yakalanan Türkler İstanbul'a getirildi VİDEO

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    Tanzanya da koronavirüse yakalanan Türkler İstanbul a getirildi #3

    Tanzanya da koronavirüse yakalanan Türkler İstanbul a getirildi #4

    Tanzanya da koronavirüse yakalanan Türkler İstanbul a getirildi #5

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