Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan Hawaii'de tahribatın büyüklüğü ABD'nin turizm cenneti Hawaii'de çıkan yangınlar devam ederken, büyük felakete ilişkin ihmaller de gündem olmaya başladı. Bunlardan biri de acil durum sireni uyarı sisteminin etkin hale getirilmediği yönünde...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ABD'nin Hawaii eyaleti, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

8 Ağustos'ta başlayan ve giderek büyüyen yangınlar, önüne geçilemez duruma geldi.

Öyle ki, yaşanan olay son 100 yılın en çok ölümle sonuçlanan ve tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar, kısa süre içinde şehir merkezlerine sıçradı.

Can kaybı 96 oldu

Ardından tahliyeler ise başladı. Birçok yapı ve araçların küle döndüğü felakette, can kayıpları ise giderek artıyor.

Son olarak sayının 96'ya ulaştığı öğrenildi.

Savaş manzaralarını anımsattı

Aradan geçen 6 günde yeşil bitki örtüsüyle bilinen Hawaii'de alevlerin sardığı eyalette geriye kalan manzara yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

2 bin 200 yapının yok olmasıyla bölgenin adeta savaştan çıkmış bir duruma döndüğü görüldü.

Sirenlerin çalışmadığı iddia edildi

Bu süreçte ihmallerin de olduğu öne sürüldü.

New York Times’ta haberine göre bir yetkili, Maui çevresinde bulunan 80 (adadaki sirenlerin toplam sayısı) acil durum sireni uyarı sisteminin yangınlar esnasında etkin hale getirilmediğini söyledi.

Yüksek yanma riski altında

Öte yandan Wall Street Journal'ın 2014 tarihli bir raporunda, yangın araştırmacılarının, bölgenin son derece yüksek yanma riski altında olduğu konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Raporda, bölgedeki bitki örtüsünün seyreltilmesi, müdahale kapasitesinin iyileştirilmesinin önerildiği de öğrenildi.