Tayland Phuket'te turistleri taşıyan tekne deniz fenerine çarptı: 30 yaralı Tayland'ın ünlü tatil merkezi Phuket'te turistleri taşıyan sürat teknesinin deniz fenerine çarpması sonucu 2’si ağır, 30 kişi yaralandı.

İHA

Tayland'da faciadan dönüldü..

Ülkenin ünlü tatil merkezi Phuket'te turistlerin eğlencesi kötü bitti.

Phuket Eyalet Yönetimi’nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, saat 17.28'de Phi Phi adalarından Phuket’e yolcu taşımakta olan bir sürat teknesinin Chalong limanına 700 metre kala deniz fenerine çarpması sonucu 2’si ağır, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yavaşlamış olması facianın önüne geçti

Kaza anında bir kaptan ve iki mürettebat ile çoğunluğunu Rusların oluşturduğu toplam 36 turistin bulunduğu sürat teknesinin olay sırasında limana yanaşmak üzere yavaşlamış olması, büyük bir facianın önüne geçti.

Beton fenere takılı kaldı, yaralılar hastanelere kaldırıldı

Sürat teknesi kaza sonrası çarptığı beton fenere takılı kalırken, çevredeki tekneler aracılığıyla kıyıya taşınan yaralılar limanda bekleyen ambulanslar aracılığıyla adadaki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.