Taylan'da kazadan kıl payı kurtulan sürücü

Park ettiği aracından indikten sonra üzerine gelen otomobilden saniyelerle kurtulan sürücü, “Eminim beni izleyen bir koruyucu melek vardır” dedi.

28 yaşındaki sürücü Phatchai Wuttisan, eşinin de içerisinde bulunduğu aracı Tayland'ın güneyindeki Trat'taki bir dükkanın önüne park etti.

Araçlarından inen sürücü tam dükkana girecekken, hızla gelen bir otomobil park edilen araca çarptı.

Taylandlı sürücü, ölümden saniyelerle kurtuldu.

AĞIR YARALANAN OLMADI

Mucizevi bir şekilde, hem Phatchai hem de kaza yapan otomobilin sürücüsü zarar görmedi.

Vücudunda küçük kesikler olan otomobildeki sürücü, olay yerinde tedavi gördükten sonra kontrol için hastaneye götürüldü.

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“ÇOK ŞANSLIYIZ”

Kazayla ilgili konuşan Phatchai Wuttisan, “Öldürülmeye ne kadar yakın olduğumuzu düşünmek çok korkutucu. İkimiz de arabadayken birkaç saniye önce olsaydı, yaralanabilirdik. Ya da karım benimle aynı anda çıkıp gitmiş olsaydı ölürdü. Eminim beni izleyen bir koruyucu melek vardır. Çok şanslıyız ama aynı zamanda arabamın zarar görmesinden de rahatsız oluyorum.” dedi.