Tayland'da alkollü şahıs, elektrik tellerinde uyuyakaldı Tayland'da yol kenarındaki elektrik tellerinin üstünde hareketsiz yatan kişiyi görenler öldüğünü sanarak polise ihbarda bulundu.

İHA

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta dün ilginç bir olay yaşandı.

Dün sabah yol kenarından geçen elektrik tellerinin üstünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin seslenmelerine tepki vermeyen adamın ilk olarak elektrik çarpması nedeniyle ölmüş olduğu düşünüldü.

Uyuyakaldığı ortaya çıktı

Ancak arama kurtarma ekipleri elektriği keserek tellerin üzerine çıktığında adamın uyuyakaldığı ortaya çıktı. Ekiplerin yardımıyla tellerden aşağı indirilen adamın sağlık durumunun iyi olduğu ancak aşırı alkol nedeniyle tellerin üstünde derin bir uykuda daldığı anlaşıldı.

Elektrik tellerine nasıl çıktığını hatırlamıyor

Olay yerinde yapılan sorgulamada önceki akşam piyango biletine ikramiye isabet ettiğini ve bunu kutlamak için arkadaşlarıyla alkol aldığını belirten adam, son olarak uyumak için bir ağaç aradığını hatırladığını, ancak elektrik tellerine nasıl ve neden çıktığını hatırlamadığını belirtti.

Saatler boyunca elektrik tellerinde uyuduğu tahmin edilen ve olaydan şans eseri yara almadan kurtulan adam, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.