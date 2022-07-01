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    Tayland'da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın, yakalandı

    Tayland Bangkok'taki havalimanında bavulların 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın, tutuklandı.
    • 01.07.2022 - 19:06
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    Tayland'da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın, yakalandı

    Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda geçtiğimiz pazartesi günü X-ray'den geçtikleri sırada bavullarında canlı hayvan olduğu tespit edilen 2 kadın, salı günü gözaltına alınmıştı.

    Bavullardan 2 kirpi, 2 armadillo, 35 kamlumbağa, 50 bukalemun ve 20 yılan çıktı

    Yetkililer, bavulda 2 beyaz kirpi, 2 armadillo, 35 kaplumbağa, 50 bukalemun ve 20 yılan bulduklarını bildirirken, 2 kadının Tayland Yaban Hayatı Koruma Yasası, Gümrük Yasası ve Hayvan Salgını Yasası'nı ihlal etme gerekçesiyle bugün tutuklandığını duyurdu.

    Hindistan'a gittikleri öğrenildi

    Bavullarında 109 canlı hayvanı taşıyanların, Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai kentine giden 38 yaşındaki Nithya Raja ve 24 yaşındaki Zakia Sulthana Ebrahim olduğu açıklandı.

    Öte yandan 2019 yılında, Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai kentine giden bir adamın bagajında 1 aylık leopar yavrusu bulunmuş, kişi daha sonra gözaltına alınmıştı.

    Tayland da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın, yakalandı #1

    Tayland da bavullarında 109 adet canlı hayvan taşıyan 2 kadın, yakalandı #2


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