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    Tayland’da bir kentin neredeyse tamamı sular altına kaldı

    Tayland'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda Ubon Ratchathani şehri neredeyse tamamen sular altında kaldı.
    • 09.10.2022 - 20:45
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 21:06
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    Tayland’da bir kentin neredeyse tamamı sular altına kaldı

    Son 20 yılın en şiddetli muson sezonunu geçiren Tayland'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlara neden olmaya devam ediyor.

    Şiddetli yağışların etkili olduğu Ubon Ratchathani şehri neredeyse tamamen sular altında kaldı.

    Şehirde yardım ve kurtarma çalışmaları, botlar ve helikopterler yardımıyla sağlanırken, Tayland donanması da çalışmalarda görev yapıyor.

    Yollar tamamen sular altında kaldı

    Gün içinde aralıklarla olmak üzere şiddetli ve uzun süreli fırtına halinde devam eden muson yağmurları, suların şehirden çekilmesine ve hayatın normale dönmesine izin vermiyor.

    Şehrin havadan çekilen görüntüleri, felaketi gözler önüne sererken, şehrin içindeki yolların tamamen sular altında olduğu görüldü.

    Geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret eden Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha durum raporu almış ve bölge halkıyla bir araya gelmişti. Devlet olarak bölgeye gereken desteğin sağlanacağını belirten Başbakan Prayut, Tayland askeri donanmasının yardım çalışmalarına katılması emri vermişti.

    Tayland’da bir kentin neredeyse tamamı sular altına kaldı ViDEO

    Yolda balık avladılar

    İHA'nın haberine göre sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölge halkının sel nedeniyle sular altında kalan yolda balık avladığı görüldü.

    Öte yandan Tayland’da şiddetli yağmur ve fırtına özellikle kuzey bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Afet Daire Başkanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 28 Eylül’den bu yana ülke genelinde toplam 30 eyaletten yaklaşık 75 bin kişinin su baskınları yüzünden evini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

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