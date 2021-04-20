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    Tayland’da Buda'ya kendini adayan keşiş, giyotinle kafasını kesti

    68 yaşındaki keşişin 5 yıldan fazladır bunu planladığı, cesedinin 15 Nisan’da tapınakta bulunduğu belirtildi.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 12:36
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    Tayland’da Buda'ya kendini adayan keşiş, giyotinle kafasını kesti

    Korkunç olayın adresi, Tayland’ın Nong Bua Lamphu bölgesinde bulunan Wat Phu Hin tapınağı…

    68 yaşındaki Budist keşiş Thammakorn Wangpreecha'nın 'daha yüksek ruhani bir varlık' olarak reenkarne olmak için giyotinle kafasını kestiği ifade edildi.

    Keşişin cesedinin 15 Nisan’da tapınakta bulunduğu kaydedildi.

    5 YILDIR BUNUN PLANINI YAPIYORDU

    Keşişin yeğeni Booncherd Boonrod, Wangpreecha’ın cesedini tapınakta bulduğunu ve keşişin ölümüne ilişkin detaylarını bir mermerden yapılmış bir levhaya kazıdığını söyledi.

    Keşişin 5 yıldan fazla bir süredir bunu planladığı, kendisine öbür dünyada iyi şans getireceğine inandığı belirtildi.

    Tayland’da Buda ya kendini adayan keşiş, giyotinle kafasını kesti #1

    Tayland’da Buda ya kendini adayan keşiş, giyotinle kafasını kesti #2

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