Tayland’da donanma gemisi battı: 31 kayıp

Şiddetli fırtınadan etkilenen ve 100’ün üzerinde mürettebatı taşıdığı öğrenilen Taylan Kraliyet Ordusu’na ait donanma gemisi battı.

Tayland’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, bir donanma gemisinin batmasına neden oldu.

Tayland Kraliyet Ordusu'na ait HTMS Sutkhothai gemisi, fırtınaya dayanamadı.

Geminin ana motoru durdu

Yerel saat ile 23.30 sıralarında gemide elektrik kesintisi yaşandı.

Ana motorun durmasıyla gemi, kontrolden çıktı. Su almaya başlayan gemi bir süre sonra battı.

31 denizci kayıp

İHA’nın haberine göre; Tayland Donanma Sözcüsü Adm Pokkrong Monthatpalin, yaklaşık 100'ün üzerinde mürettebatın bulunduğu gemide kayıp 31 denizci için helikopterler ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tayland Boğazı'nda fırtına nedeniyle donanma gemisi battı ViDEO