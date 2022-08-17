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    Tayland'da dua eden keşişler, tavanın altında kaldı

    Tapınakta dua ederken, yağış nedeniyle tavan çöktü. Can havliyle kaçışan kişilerden 2'si yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.
    • 17.08.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 17:30
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    Tayland'da dua eden keşişler, tavanın altında kaldı

    Tayland'ın Muang civarındaki tapınakta korku dolu anlar yaşandı.

    Ülkenin kuzeydoğusunda yaşayan keşişler, dua ederken neye uğradığını şaşırdı.

    Tavan büyük gürültüyle çöktü

    Bölgede etkili olan yağış nedeniyle, tapınağın tavanı çöktü.

    İlk olarak çatıdan tek parça düşünce, keşişler dualarını bozmadı.

    2 yaralı

    Ardından büyük bir gürültüyle gelen çökme sonucunda insanlar can havliyle kaçmaya çalıştı. Olayda 2 kişi yara aldı.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre, insanların panikle kaçacak delik aradığı olay kameraya yansıdı.

    Tayland'da dua eden keşişler, tavanın altında kaldı VİDEO


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