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- Tayland'da dua eden keşişler, tavanın altında kaldı
Tayland'da dua eden keşişler, tavanın altında kaldı
Tapınakta dua ederken, yağış nedeniyle tavan çöktü. Can havliyle kaçışan kişilerden 2'si yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.
- 17.08.2022 - 17:19
- Güncelleme : 17.08.2022 - 17:30
Tayland'ın Muang civarındaki tapınakta korku dolu anlar yaşandı.
Ülkenin kuzeydoğusunda yaşayan keşişler, dua ederken neye uğradığını şaşırdı.
Tavan büyük gürültüyle çöktü
Bölgede etkili olan yağış nedeniyle, tapınağın tavanı çöktü.
İlk olarak çatıdan tek parça düşünce, keşişler dualarını bozmadı.
2 yaralı
Ardından büyük bir gürültüyle gelen çökme sonucunda insanlar can havliyle kaçmaya çalıştı. Olayda 2 kişi yara aldı.
O anlar kamerada
İHA'nın aktarımına göre, insanların panikle kaçacak delik aradığı olay kameraya yansıdı.