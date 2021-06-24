Tayland’da eski asker hastanede ateş açtı

Hastaneye giren silahlı saldırgan, bir koronavirüs hastasını öldürdü. Aracına binerek uzaklaşan saldırganın ordudan atılmış eski asker olduğu belirlendi.

Tayland'ın Thanyaburi bölgesinde sahra hastanesi, gece saatlerinde bir şahıs tarafından basıldı.

Silahlı saldırgan, bir koronavirüs hastasını vurarak ölümüne neden oldu.

Kırmızı bere ve askeri kamuflaj giyen şahsın hastane kapısını ateş ederek kırdığı, o sırada tuvaletten çıkmakta olan 54 yaşındaki hastayı hedef aldığı belirtildi.

Olayın ardından saldırgan, hastanenin içinde ateş etmeye devam etti.

Şans eseri olayda başka yaralanan veya ölen olmadı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Saldırının ardından hastaneden çıkan şahıs, kamyonet tipi bir araca binerek kayıplara karıştı.

Polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Ordu Sözcüsü Albay Sirichan Ngathong, kamuflaj kıyafetli silahlı saldırganın asker olmadığını açıkladı.

Şahsın kimliği saatler sonra netlik kazandı.

23 yaşında eski asker Kawin Saengnilkul olduğu belirlenen şahsın, Kasım 2019'da görevden alındığı, psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.

İKNA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN TESLİM OLDU

Ayrıca gece bir markete düzenlenen ve 1 çalışanın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının failinin de Saengnilkul olduğundan şüphelenildiği açıklandı.

Saldırı sonrası evine giden şahsın, bir akrabasını da rehin aldığı iddia edildi.

Saldırganı, bahçeye park ettiği aracı ele verdi.

Bölgede yaşayanlar evlerinde kalmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Saldırgan, polisin ikna çalışmalarıyla yaklaşık 3 saatin ardından teslim oldu.