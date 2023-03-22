Tayland'da kafeste tek başına yaşayan goril için imza kampanyası Bangkok'ta hayvanat bahçesindeki kafesinde 1983 yılından beridir tek başına yaşayan gorili özgürlüğüne kavuşturmak için kampanya yapılıyor.

DHA

Dünyanın en yalnız gorili olarak bilinen Bua Noi adlı goril, Tayland'ın başkenti Bangkok’taki bir alışveriş merkezinin içinde bulunan hayvanat bahçesindeki kafesinde, tek başına 30 yıldan fazla bir süredir yaşamına devam ediyor.

Bua Noi’nin özgür kalması için bir web sitesinde başlatılan imza kampanyası 120 bin imzaya ulaştı.

İmzaların 150 bine ulaşması halinde ‘en fazla imzalanan’ kampanyalardan biri olacağı vurguladı.

Hayvanları koruma amacı taşıyan sivil toplum kuruluşu PETA, Bua Noi ile ilgili geçen yıl yaptığı bilgilendirme açıklamasında bu tip gorillerin, türlerinin diğer üyeleriyle birlikte gelişen sosyal hayvanlar olduğunu vurgulayarak buna rağmen onlarca yıl boyunca yalnız yaşadığını belirtti.

Kampanyalar sonuca ulaşmadı

Aralarında şarkıcı Cher ve aktris Gillian Anderson'ın da bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki aktivistler, uzun süredir Bua Noi’nin hayvanat bahçesinden taşınması için kampanya yürütüyor ancak henüz bir sonuç alınmadı.