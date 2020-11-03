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    Tayland'da kaybolan kedi, borçlu olarak sahibine döndü

    Tayland'da evden kaçan bir kedi, üç gün sonra boynunda ilginç bir notla sahibine döndü.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 05:29
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    Tayland'da kaybolan kedi, borçlu olarak sahibine döndü

     

    Tayland'da yaşanan ilginç olayda, sahibinin evinden kaçan bir kedi, üç gün sonra ‘borçlu’ bir şekilde geri döndü.

    Yaşadığı yere dönen kedinin boynunda bir kağıt parçası olduğunu fark eden sahibinin sosyal medya paylaşımı, yoğun ilgi gördü.

    "KEDİNİZE 3 TANE USKUMRU VERDİM"

    Kedinin boynuna bağlanan kağıtta, “Kediniz benim tezgahımdaki uskumrulara bakıyordu, ben de ona üç tane verdim” yazılıydı.

    Sahibi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üç gün gitti ve borçla döndü” ifadelerini kullandı.

    Tayland da kaybolan kedi, borçlu olarak sahibine döndü #1

    Tayland da kaybolan kedi, borçlu olarak sahibine döndü #2

    Tayland da kaybolan kedi, borçlu olarak sahibine döndü #3

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