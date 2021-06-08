Euro
10.4962
-0.08%
Dolar
8.6215
0.1%
Altın
526.02
0.02%
Borsa
1.447
0%
Bitcoin
285.750
-9.00%
EXEN Coin
35.99
3.44%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Tayland'da köpekler, açık kapıda birbirine havladı

    Karşı karşıya gelen köpeklerin açık kapıdan birbirlerine havladıkları anlar cep telefonu kamerasına yansırken, o anlar izleyenleri de gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tayland'da köpekler, açık kapıda birbirine havladı

    Taylan'da karşı karşıya gelen bir grup köpeğin görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

    Tel kapının önünde karşılaşan köpekler, birbirlerine havlamaya başladı.

    Köpeklerin birbirlerine havladıkları tel kapının yarı açık olmasıysa dikkat çekti.

    AÇIK KAPIDAN HAVLADILAR

    Birbirlerine açık kapıdan havladıkları sırada cep telefonu kamerasıyla kaydedilen köpekler, izleyenleri tebbessüm ettirdi.

    Tayland'da köpekler, açık kapıda birbirine havladı VİDEO

    Tayland da köpekler, açık kapıda birbirine havladı #1

    Tayland da köpekler, açık kapıda birbirine havladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir