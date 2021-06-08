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Tayland'da köpekler, açık kapıda birbirine havladı
Karşı karşıya gelen köpeklerin açık kapıdan birbirlerine havladıkları anlar cep telefonu kamerasına yansırken, o anlar izleyenleri de gülümsetti.
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 09:45
- Güncelleme : 08.06.2021 - 09:53
Taylan'da karşı karşıya gelen bir grup köpeğin görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.
Tel kapının önünde karşılaşan köpekler, birbirlerine havlamaya başladı.
Köpeklerin birbirlerine havladıkları tel kapının yarı açık olmasıysa dikkat çekti.
AÇIK KAPIDAN HAVLADILAR
Birbirlerine açık kapıdan havladıkları sırada cep telefonu kamerasıyla kaydedilen köpekler, izleyenleri tebbessüm ettirdi.
Tayland'da köpekler, açık kapıda birbirine havladı VİDEO