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    Tayland’da kulaklık yemeye çalışan yılan kurtarıldı

    Yiyecek bir şey bulamayan ağaç yılanı, girdiği evde telefon kulaklığı yemeye çalıştı. Kulaklık boğazına sıkışınca, yılanın imdadına ekipler yetişti.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 13:50
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    Tayland’da kulaklık yemeye çalışan yılan kurtarıldı

    Tayland’ın Ang Thong eyaletinde yaşayan Phusanisa Warirrak isimli kadın, 19 Şubat tarihinde yatak odasında bir ağaç yılanı gördü.

    Paniğe kapılan kadın, sakinleşmesinin ardından aç yılanın telefon kulaklığı yemeye çalıştığını fark etti.

    Kulaklık, yiyecek bulamayınca aç kalan hayvanın boğazında takılı kaldı.

    YARDIM ÇAĞIRDI

    Genç kadın, yılana yardım için ekiplere haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, hayvanın boğazından kulaklığı çıkardı.

    Serbest kalan hayvan yeniden doğaya salındı.

    Tayland’da kulaklık yemeye çalışan yılan kurtarıldı #1

    Taylan'da kulaklık yiyen yılan kurtarıldı İZLE

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