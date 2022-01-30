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    Tayland'da petrol sızıntısı nedeniyle OHAL ilan edildi

    Tayland'da deniz demirleme istasyonunda sızan ham petrolün ülkenin doğusundaki plajlara ulaşması üzerine Rayong eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi.
    • AA
    • 30.01.2022 - 02:19
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    Tayland'da petrol sızıntısı nedeniyle OHAL ilan edildi

    Tayland Körfezi'nde "Star Petroleum Refining Public Company" adlı şirkete ait deniz demirleme istasyonunda, tankerleri yüklemek için kullanılan denizaltı hortumundan 25 Ocak'ta 20-50 ton civarında petrol sızdığı tahmin ediliyor.

    BİR EYALETTE OHAL İLAN EDİLDİ

    Şirket, çabalara rağmen sızıntının Bangkok'un güneydoğusundaki Rayong eyaletindeki Mae Ramhueng plajına ulaşmasını engelleyemediklerini bildirdi.
    Sızan ham petrolün ülkenin doğusundaki plajlara ulaşması üzerine Rayong eyaletinde OHAL ilan edildi.

    Tayland da petrol sızıntısı nedeniyle OHAL ilan edildi #1

    YÜZÜCÜLER VE TİCARİ FAALİYETLERE KAPATILDI

    Rayong Valisi Channa Iamsaeng, yaptığı açıklamada, "afet bölgesi" ilan ettiği plajın yüzücüler ve ticari faaliyetler için kapatıldığını duyurdu.

    Tayland da petrol sızıntısı nedeniyle OHAL ilan edildi #2

    DENİZDEKİ PETROL TEMİZLENİYOR

    Uçaklar, petrolü dağıtmak için kimyasallar bırakırken, petrolün yüzeyden kayması ve temizlenmesi için yüzer setler yerleştiriliyor.

    200 donanma personeli ve Star Petroleum'dan 150 kişi, deniz yüzeyindeki petrolü temizlemeye çalışıyor.

    Tayland da petrol sızıntısı nedeniyle OHAL ilan edildi #3

    PETROLÜ DAĞITMAK İÇİN KİMYASAL ATILACAK

    Tayland Donanması sözcüsü Koramiral Pokkrong Monthatphalin, donanmanın temizliğe yardım etmek için bir gözetleme uçağı, iki gemi ve bir helikopter gönderdiğini, helikopterin bölgeyi araştıracağını ve petrol tabakasını dağıtmak için bir kimyasal püskürteceğini söylemişti.

    Tayland da petrol sızıntısı nedeniyle OHAL ilan edildi #4

    Tayland da petrol sızıntısı nedeniyle OHAL ilan edildi #5

    Tayland da petrol sızıntısı nedeniyle OHAL ilan edildi #6


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