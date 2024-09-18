Tayland'da pitonun sardığı kadın 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi

AA
Birçok tehlikeli hayvan türüne ev sahipliği yapan Tayland'da korkunç bir olay yaşandı.
Samut Prakan eyaletinin Phra Samut Chedi bölgesinde bir kadının evine 4 metrelik yılan girdi.
PİTON SALDIRISINA UĞRADI
Evine dönen kadın, mutfakta oturduğu sırada dev pitonun saldırısına uğradı.
Pitonun vücudunu sardığı 64 yaşındaki kadının yardım çağrılarını duyan komşuları olayı ihbar etti.
2 SAAT BOYUNCA YARDIM BEKLEDİ
Yaklaşık 2 saat bekleyen kadın, kurtarma ekiplerinin çabasının ardından en az 20 kilogram ağırlığındaki pitondan kurtarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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