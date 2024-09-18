Tayland'da pitonun sardığı kadın 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
AA

Birçok tehlikeli hayvan türüne ev sahipliği yapan Tayland'da korkunç bir olay yaşandı.

Samut Prakan eyaletinin Phra Samut Chedi bölgesinde bir kadının evine 4 metrelik yılan girdi.

PİTON SALDIRISINA UĞRADI

Evine dönen kadın, mutfakta oturduğu sırada dev pitonun saldırısına uğradı.

Pitonun vücudunu sardığı 64 yaşındaki kadının yardım çağrılarını duyan komşuları olayı ihbar etti.

2 SAAT BOYUNCA YARDIM BEKLEDİ

Yaklaşık 2 saat bekleyen kadın, kurtarma ekiplerinin çabasının ardından en az 20 kilogram ağırlığındaki pitondan kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Editör