Abone ol: Google News

Tayland’da yakılmaya götürülen ‘ceset’ canlı çıktı

Erkek kardeşi tarafından öldüğü sanılan ve yakılmak üzere tapınağa getirilen 65 yaşındaki kadın tabuta tıklayarak son anda yakılmaktan kurtuldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 11:37 Güncelleme:
  • 65 yaşındaki bir kadın, Tayland'da erkek kardeşi tarafından öldü sanılarak yakılmak üzere bir tapınağa getirildi.
  • Görevliler, kadının tabuta hafifçe tıklattığını fark etti ve kadının canlı olduğunu anladı.
  • Yanlış anlaşılma düzeltildikten sonra kadın hastaneye götürüldü.

Türlü garipliklerle Batı medyasına konu olan Uzak Doğu yine ağızları açık bıraktı.

Tayland'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı.

YAKILMAYA GÖTÜRÜLDÜ CANLI ÇIKTI

Başkent Bangkok'ta, erkek kardeşi tarafından tabuta koyulup tapınağa yakılmak üzere getirilen 65 yaşındaki kadın canlı çıktı.

Erkek kardeş, görevlilere ablasının yıllardır hasta olduğunu ve son iki gündür tepkisiz olduğunu söyledi.

İÇERİDEN TABUTU TIKLATTI

Associated Press'e konuşan tapınak görevlileri, adama önce ölüm sertifikası alınması gerektiğini açıklarken tabuttan zayıf bir tıklatma sesi duyduklarını anlattı.

Şüphelenen görevliler tabutu açıp bedeni kontrol ettiklerinde kadının halsizce tabutun yan tarafına tıklatmakta olduğunu gördü.

ORGANLARINI BAĞIŞLAYACAKTI

Ölüm sertifikası eksik olduğu için daha önce organlarını bağışlamak istediğini belirten kadının bedenini hastane kabul etmemişti.

Bunun üzerine tapınağa gitmeye karar veren erkek kardeş, ablasının hayatta olduğu fark edilince Bang Yai Hastanesi'e yönlendirildi.

Dünya Haberleri