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    Tayland'da yanan bina çöktü

    Yangın sonrası çöken üç katlı binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışması başlatılırken, olayda 3 kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 16:12
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    Tayland'da yanan bina çöktü

    Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 3 katlı bir binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevlere teslim olan bina, kısa süre sonra çöktü.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Polis, yaşanan olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak enkaz altında kalanlar olduğunu duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin gönüllü kurtarma görevlileri, 3. kişinin ise bina sakini olduğu belirtildi.

    Bangkok Valisi Asawin Kwanmuang olaya ilişkin açıklama yaparak, "Enkazda mahsur kalan ve yaşayan insanlar olabileceğine inanıyorum." dedi. Enkazda kalanların kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

    Tayland'da yanan bina çöktü: 3 ölü

    Tayland da yanan bina çöktü #1

    Tayland da yanan bina çöktü #2

    Tayland da yanan bina çöktü #3

    Tayland da yanan bina çöktü #4

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